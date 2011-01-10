Браконьєрський катер із 600 кг риби затримано в Азовському морі

14:08, 10 січня 2011
Крым
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Долю українців вирішить суд.

Прикордонники затримали браконьєрський катер із 618 кг піленгасу в Азовському морі, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної службы України.

«В районі села Соляне був затриманий катер без реєстраційних номерів з двома громадянами України. На борту знаходилося 305 штук незаконно добутого піленгасу загальною вагою 618 кілограмів і 100 метрів сітки», - йдеться в прес-релізі.

Один українець не мав при собі документів і був затриманий для з`ясування особи.

Долю браконьєрів вирішить суд.

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