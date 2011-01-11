Кількість туристів у Криму в дні новорічних свят збільшилася на 45%

46,6 тис. туристів прибули на новорічні та різдвяні свята до Криму, що на 14,4 тис. осіб, або на 44,7% більше, ніж за такий же період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму автономії.

”Із 27 грудня 2010 року по 7 січня 2011 року кількість неорганізованих відпочивальників (розраховано за методикою НАПКС) становила 32,7 тис. осіб, що на 13,5% вище рівня минулого року. При цьому організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії відпочили 13,9 тис. осіб, що на 17,7% вище, ніж за аналогічний період 2010 року й на 36,3% перевищує показник 2009 року”, - йдеться в прес-релізі.

Керівник мінкурортів Олександр ЛІЄВ вважає основними чинниками, які дозволили збільшити потік туристів до Криму, активну рекламу кримського новорічного відпочинку, а також ”адекватну вартість зимових турів”.

Він зазначив, що особливою популярністю нинішньої зими користуються тури, які поєднують у собі відпочинок і лікування.