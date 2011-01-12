Середня пенсія чоловіків в Україні на 500 гривень вища, ніж у жінок

Середня пенсія чоловіка в Україні становить 1327 грн., жінки - 827 грн., повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО на брифінгу в середу.

За його словами, приблизно 64% пенсіонерів на сьогодні - жінки. «Коли ми подивимося на середню пенсію, то середня пенсія жінки 827 грн. по Україні, а чоловіка - 1327», - сказав ТІГІПКО.

Міністр також зазначив, що кількість працюючих у країні постійно знижується: «На сьогодні ми маємо 14 млн. 400 тис. працюючих людей». У той же час, кількість пенсіонерів в Україні залишається приблизно стабільною - на сьогодні це 13,7 млн. осіб.

ТІГІПКО нагадав, що за підсумками 2010 року дефіцит Пенсійного фонду становитиме 26,6 млрд. грн. Якщо буде ухвалена пенсійна реформа, дефіцит фонду в 2011 році становитиме 18 млрд. грн., якщо ні, то приблизно 20 млрд. грн., зазначив він.