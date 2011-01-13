Міліція не порушуватиме справу за фактом займання мечеті в Криму

Міліція не порушуватиме кримінальну справу за фактом займання даху мечеті, що будується, на території самовільно зайнятої ділянки в селі Мирне під Сімферополем, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.

«На місці події співробітники міліції та МНС провели комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення причин займання. Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України, співробітниками міліції було винесено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за даним фактом», - говориться в прес-релізі.

Будівля горіла в ніч на 25 грудня 2010 року. Духовне управління мусульман Криму заявило, що вважає підпал причиною пожежі і, за попередніми даними, оцінює прямий збиток від вогню в 100 тис. грн.