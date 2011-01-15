Прокуратура назвала найбільший та найменший хабар у Криму в 2010

Органи прокуратури в 2010 році в Криму розслідували і направили до суду з обвинувальним висновком 59 кримінальних справ по фактах здирництва і отримання незаконних винагород - під слідством опинилися 73 людини, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Зокрема, попалися на хабарах 11 працівників органів внутрішніх справ, по 9 співробітників податкових і природоохоронних органів, 5 працівників МНС, по двоє співробітників СЕС і установ кримінально-виконавчої системи, троє керівників садівничих кооперативів і двоє сільських голів. Вартість їхніх ”послуг” в цілому склала 57,8 тис. доларів і 351,6 тис. гривень.

”Найбільші хабарі в Криму брали за землю. ”Рекордсменами” виявилися голова сільради і голова садівничого товариства в Ленінському районі, які одержали найбільший хабар в гривнах - 152,5 тис. гривень за виділення п`яти земельних ділянок; і голова садівничого кооперативу в Сакському районі, яка одержала найбільший хабар у доларах - 20 тис. доларів і ще 79 тис. гривень за виділення земельних ділянок в кооперативі та приватизацію їх по спрощеній схемі. Їхня провина підтверджена судом”, - наголошується в прес-релізі.

На найменших хабарах ”погоріли” співробітник медичного об`єднання, що одержав 420 гривень за внесення недостовірних даних до медкнижки, і працівник учбового закладу - 500 гривень за погашення академічної заборгованості.