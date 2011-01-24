Екс-спікера Криму затримали за підозрою у вилученні 5 тисяч га військового радгоспу

Правоохоронці у понеділок затримали колишнього голову Верховної Ради Криму, депутата кримського парламенту з фракції Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА за підозрою в причетності до махінацій із земельними ділянками, повідомили прес-служба генеральної прокуратури.

"Встановлено, що ГРИЦЕНКО, будучи головою Ленінської районної державної адміністрації, перевищуючи свої службові повноваження, вчинив дії, спрямовані на протиправне вилучення земель з користування військового радгоспу ”Азовський” площею понад 4,8 тис. га", - йдеться в прес-релізі.

Кримінальну справу стосовно ГРИЦЕНКА порушила прокуратура Криму 21 січня за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Хід слідства контролюється генпрокуратурою.

ГРИЦЕНКО був спікером ВР Криму з травня 2006 по березень 2010 року, Ленінську райдержадміністрацію він очолював із січня 2001 по липень 2005 року.