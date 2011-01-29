Росія повинна укріплювати російську мову в Україні - генконсул

Росії слід активніше розвивати російську мову в Україні, збільшивши, зокрема, фінансові вкладення в цю сферу, вважає генеральний консул РФ в Сімферополі Володимир АНДРЕЄВ.

«Я визнаю, що Російська Федерація повинна бути активнішою і енергійнішою в просуванні питань зміцнення російської мови, зокрема в Україні... На це повинно витрачатися значно більше грошей, значно більше людських ресурсів», - сказав дипломат на конференції «Культурно-мовне різноманіття України - чинник стабільності і випереджаючого розвитку», проведеної в суботу в Сімферополі за ініціативою громадської організації «Собор цивільної згоди».

За словами АНДРЕЄВА, порушувати ці питання треба «і в політичних форматах, і в інших форматах», які відповідають рамкам російсько-українських відносин.

Генконсул РФ в Сімферополі підкреслив, що це не буде «політичним чинником дії», а стане серйозним внеском у розвиток взаєморозуміння і співпраці між двома народами.