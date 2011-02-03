Кримський чиновник УТОС обдурив державу на 750 тисяч гривень

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти керівника тендерного комітету сімферопольського підприємства «Українського товариства сліпих», якого підозрюють у порушеннях при закупівлі технологічного устаткування за бюджетні кошти, внаслідок чого державі завдано збитку на 750 тис. грн., повідомила прес-служба наглядового відомства.

«За висновками експертів, вартість придбаного за 5 млн. грн. товару перевищує ринкову на 750 тис. грн.», - йдеться у прес-релізі.

Справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.