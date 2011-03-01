Вантажівку із контрабандою побутової техніки затримали в Криму

Співробітники митної і прикордонної служб затримали в Євпаторійському морському порту (Євпаторія, Крим) вантажний автомобіль із причепом, де були телевізори і газові плити, ввезені контрабандним шляхом, загальною вартістю майже 1,2 млн грн., повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби.

Вантажівка марки Mercedes прибула в Україну на поромі з Туреччини. Співробітники митниці і прикордонники помітили, що вартість побутової техніки була занижена на 35 тис. доларів.

”У наданих водієм вантажівки, громадянином Туреччини, документах значилася загальна вага товару - понад 9 тонн - і його вартість - майже 81 тис. доларів. Однак під час огляду в кабіні був виявлений ще один пакет документів на вантаж, у копіях турецької експортної декларації та інвойсах значилося, що вартість товару становить понад 116 тис. доларів”, - йдеться у прес-релізі.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил.