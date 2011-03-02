Ювілейна турвиставка зібрала в Ялті півтисячі представників ринку

XX міжнародна туристична виставка-ярмарок «Крим. Курорти. Туризм» відкрилася в середу в Ялті, у заході беруть участь близько 500 представників туристичного ринку, а також підприємства, які надають товари і послуги, супутні забезпеченню курортно-туристичного комплексу з України, країн СНД, Балтії і Євросоюзу, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що ця виставка є одним з найважливіших заходів наступного курортного сезону, спрямованих на створення конкурентоспроможного кримського турпродукту.

«Крим - унікальна здравниця Причорномор`я і Європи. Сьогодні розвиток республіки-курорту виходить на якісно новий рівень. Перед урядом автономії стоїть завдання перетворити Крим на справжню ”перлину” України, престижний європейський і світовий курорт», - сказав він.

У програмі виставки - проведення семінарів, круглого столу, презентація туристсько-рекреаційних паспортів Керчі і Севастополя, винного туру з віртуальною екскурсією і дегустацією вин.

Кримські туроператори також організовують для гостей виставки ознайомлювальні поїздки південним берегом Криму з відвідуванням основних визначних пам`яток і об`єктів розміщення.

Виставка триватиме до 5 березня.