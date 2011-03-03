Пожежники зняли з дерева кішку, яка сиділа там півтижня
17:13, 03 березня 2011Крым
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Нора почувається нормально
Севастопольські пожежники врятували кішку, яка четверо діб не могла самостійно злізти з дерева висотою з 6-поверховий будинок, повідомила в четвер прес-служба головного управління МНС в Севастополі.
Господарі Нори тривалий час не могли придумати, як допомогти своїй улюблениці, й лише на четвертий день зателефонували до МНС.
Рятувати кішку приїхали п`ять співробітників. Вони приставили до дерева пожежну драбину й зняли бідолашну.
Нора почувається нормально.
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