Пожежники зняли з дерева кішку, яка сиділа там півтижня

Севастопольські пожежники врятували кішку, яка четверо діб не могла самостійно злізти з дерева висотою з 6-поверховий будинок, повідомила в четвер прес-служба головного управління МНС в Севастополі.

Господарі Нори тривалий час не могли придумати, як допомогти своїй улюблениці, й лише на четвертий день зателефонували до МНС.

Рятувати кішку приїхали п`ять співробітників. Вони приставили до дерева пожежну драбину й зняли бідолашну.

Нора почувається нормально.