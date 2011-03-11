Крим ініціював продовження пошуку хімічної зброї в Чорному морі до 2014

Кримська влада ініціювала продовження до 2014 року державної програми пошуку і знешкодження залишків хімічної зброї, затоплених під час воєн у морській економічній зоні, внутрішніх водах України, дія якої завершилася в 2010 році, заявив перший заступник голови Верховної Ради Криму Костянтин БАХАРЄВ на прес-конференції.

«За програмою утилізувало 117 об`єктів, і це не весь обсяг робіт. Розуміючи це, кримська влада звернулася в МНС з проханням продовжити програму», - сказав він.

За словами БАХАРЄВА, програма, що діяла з 1996 року, була профінансована в розмірі близько 27 млн. грн., тобто на 55%. Таким чином, програму пропонується продовжити, дофінансувавши в разі потреби на суму, що не вистачає, чи більше.

«Міністерство надзвичайних ситуацій, що є держзамовником програми, нашу ініціативу підтримало», - повідомив він.

Підготовлений відповідний проект рішення Кабінету міністрів про продовження термінів програми.

БАХАРЄВ зазначив, що до утилізації хімічної зброї планується залучити Росію, Румунію, Болгарію.

«Це - спадщина Першої і Другої світових воєн, вона розосереджена по всьому Чорному морю, не тільки в територіальних водах України», - сказав він.

БАХАРЄВ підкреслив, що Україна - єдина країна, що систематично, планово знищує токсичні відходи в своїх територіальних водах. «Решта всіх країн робить це лише епізодично, час від часу і при необхідності», - сказав він.