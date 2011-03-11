Порушено справу за фактом загибелі 30 тисяч курей від голоду в Криму

Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі від голоду майже 30 тисяч курей-несучок у птахівницькому господарстві в Красногвардійському районі Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Причиною загибелі є виснаження птахів, яких не годували впродовж тривалого часу», - встановили співробітники правоохоронних і контролюючих органів у ході організованої прокуратурою перевірки.

Справу заведено за статтею «жорстоке поводження з тваринами». Санкція частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців.

Керівника і ветлікаря птахівницького господарства, а також лікаря районної державної ветлікарні притягнуто до адміністративної відповідальності. На керівника підприємства також накладено адміністративне стягнення за порушення правил утилізації загиблих птахів.

Наглядове відомство Красногвардійського району внесло подання начальнику райуправління ветмедицини про усунення порушень законодавства про ветеринарну медицину й притягнення до відповідальності посадовців райдержветлікарні.

Нагадаємо, кури-несучки загинули в лютому на фермі товариства з обмеженою відповідальністю «Баїр». Птахів тривалий час годували лише мармуровою крихтою.