В Азарова встановили верхню межу цінового коридору на бензин А-95

Експертно-аналітична група із питань стабільного функціонування ринку нафти й нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості встановила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./л, на дизельне пальне – 9 грн./л., повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Таке рішення було ухвалено 11 березня на нараді групи, яка проводилася за дорученням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Міністр Юрій БОЙКО заявив, що поточна ситуація на ринку нафтопродуктів вимагає від усіх учасників зваженого підходу до ціноутворення на пальне.

«Бувають у держави складні часи, сьогодні настав момент, коли не можна використовувати ситуацію зі світовим зростанням цін на нафту для того, щоб одержувати надприбутки, заробляючи на громадянах України», – сказав він.

Нагадаємо, раніше максимальна рекомендована межа роздрібної ціни на А-95 і дизпальне становила 8,76 грн./л і 8,33 грн./л відповідно.

Учасники ринку зазначають, що наразі виправдана середня ціна бензину А-95 у роздробі з урахуванням підвищеного з 1 січня 2011 року акцизного збору повинна становити вже близько 10,2 грн./л, дизельного пального – 9,5 грн./л. У разі введення мит на імпорт палива, за оцінками експертів, бензин подорожчає ще на 1,3 грн./л, дизельне пальне – на 0,8 грн./л.

АЗАРОВ заявив, що допускає можливість закриття автозаправних станцій у разі необгрунтованого підвищення ними цін на пальне.