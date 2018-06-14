Провокація ФСБ?

Партія «Русскоє єдінство» заявила про свій намір пройти 9 травня маршем головними вулицями міста Лева до Пагорба слави, щоб покласти там квіти. У Сімферополі навіть працює мобілізаційний пункт для охочих долучитися до акції. За словами одного з організаторів, голови Сімферопольської міської організації партії «РЄ» Сергія Юхіна, «кожен доброволець має усвідомлювати всю серйозність свого вчинку, бути ідеологічно підготовленим». «Це не пікнік, а серйозний захід», — охарактеризував специфіку маршу Юхін. Як зазначають організатори, працюватимуть і виїзні мобілізаційні пункти. Сам «русскій єдініст» свідомий, що ситуація у Львові настільки не проста, що це може викликати відверте протистояння. Але посилається на численні листи від львів’ян, котрі, мовляв, хочуть долучитися до святкової ходи. «Та якщо нам намагатимуться зіпсувати свято, ми до цього готові й не боїмося — наше діло праве», — бравує він.

Нагадаємо: раніше міська рада Львова вже ухвалила постанову, за якою урочисті масові заходи у місті на 9 травня скасовано з мотивацією, що це не тріумфальний день, а жалобний. Відтак державні прапори на честь вшанування мільйонів українців торік були оздоблені чорними стрічками. Щоправда, це аж ніяк не вплинуло на тодішнього регіонального «губернатора» Львівщини Василя Горбаля, котрий під охороною міліції провів проспектом Свободи жменьку людей. Тоді міліція заблокувала всі підходи для решти городян. Минулого року крові вдалося уникнути, але цьогоріч на заборону можуть наплювати і радикалів зіштовхнуть лобами. Секретар Львівської міської ради «свободівець» Василь Павлюк запевнив, що міська рада (нагадаємо, її більшість складають представники ВО «Свободи») не даватиме дозволу на проведення такого заходу. Але якщо цю акцію не скасують попри заборони, каже пан Павлюк, «нехай спробують». Про те, що готується відверта провокація, вже заявив міський голова Андрій Садовий.

Натомість народний депутат Тарас Стецьків у коментарі «УМ» був значно категоричніший. «Плановано готується відверта провокація, яку організовують спецслужби іншої держави», — каже він. На думку депутата, акція розрахована на те, щоб «Свобода» у відповідь організувала побоїще. За його словами, «такі технології активно розробляються в надрах ФСБ» і будуть активно використовуватися на українських теренах, аби підмінити реальний розкол між владою і народом протистоянням віртуальним. «Це вигідно нинішній владі. А мета — показати це побоїще по телеканалах, максимально нагнітаючи істерію», — переконаний один з польових командирів Майдану.

Російські організації Львова вже відхрестилися від участі у проведенні кримської акції у Львові. Про це йдеться у тексті заяви, підписаної головою Об’єднання російських общин та організацій Львівщини Олександром Свистуновим, котрого у «пробандерівських» настроях годі звинуватити. «Ніхто з керівників російських організацій не звертався до керівників маловідомої на західних теренах України партії «Русскоє єдінство» з проханням про захист «всіх русскіх людей», як це зазначено в заяві ініціаторів проведення ходи», — заявив Свистунов. За його словами, російські організації регіону спільно з ветеранськими організаціями і без цього відзначають у Львові День Перемоги, роблячи це урочисто та достойно, з дотриманням християнських традицій.

Антін Борковський, газета «Україна молода»