Корабель відчалив із Криму до Лівії для евакуації українців (ФОТО)

Великий десантний корабель Військово-морських сил Збройних сил України "Костянтин Ольшанський" сьогодні опівночі відбув із Севастополя до узбережжя Лівії у Середземне море для евакуації українських та іноземних громадян із зони збройного конфлікту, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Перехід може триватиме 3-5 днів, залежно від погодних умов та часу проходження протоки Босфор.

Окрім екіпажу, на борту "Костянтина Ольшанського" знаходяться медики, психологи і 28 морських піхотинців зі штатною зброєю для забезпечення безпеки та охорони цивільних громадян.

Корабель забезпечений продуктами харчування, питною водою, ліками, теплими речами і може прийняти на борт для евакуації від 500 до 1000 осіб.

З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний КАДДАФІ захід і схід, який утримують озброєні сили повстанців.

На 14 березня з Лівії було евакуйовано 434 громадянина України.

18 березня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає, зокрема, завдання ударів з повітря по лояльних КАДДАФІ силах.

З 19 березня сили міжнародної коаліції у складі декількох країн НАТО бомбардують позиції військ лідера Лівії.

22 березня речник Міністерства закордонних справ Олександр ДИКУСАРОВ повідомив, що МЗС і посольство України в Лівії опрацьовують питання евакуації українців з Лівії, які бажають залишити цю країну. За його словами, стосовно евакуації з Лівії до посольства звернулося близько 20 громадян України з приблизно 500, які перебувають в Лівії.

22 березня, Севастополь. Фото Олексія Сувірова / УНІАН