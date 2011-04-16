Автівка врізалася в стовп - 2 людей загинуло, 2 поранено (фото)

Двоє людей загинуло, ще двоє дістали травми внаслідок наїзду автомобіля на стовп в суботу вранці в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ міста.

"О 5.05 водій автомобіля "Міцубісі" напроти зупинки громадського транспорту не справився з управлінням, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на світлову опору", - йдеться в прес-релізі.

В аварії загинули чоловік-водій і жінка-пасажир.

Ще двох пасажирів, жінку і чоловіка, шпиталізовано.

За фактом аварії ведеться слідство.

Фото севастопольського управління ДАІ