Кримські татари закликали Україну до участі у форумі з поновлення їх прав

Кримські татари на мітингу, присвяченому 67-им роковинам примусового переселення до Середньої Азії, Сибіру і на Урал, зажадали від керівництва України взяти участь у підготовці міжнародного форуму з питань поновлення їх прав у Криму.

Колони кримських татар, скандуючи «Аллах акбар!», пройшли з транспарантами і прапорами від околиць Сімферополя до центру міста, де зібралися на мітинг. За оцінкою начальника управління громадської безпеки кримської міліції Володимира КОПЕЛЯ, в акції брали участь 12 тисяч осіб. Організатори мітингу стверджують, що на площі зібралося 25 тисяч осіб.

«Ми, учасники всекримського траурного мітингу, будучи упевненими у тому, що становлення демократичної і незалежної України неможливе без поновлення прав кримськотатарського народу так, як це закріплено міжнародними актами про права народів і права людини, закликаємо президента України, Верховну Раду України, Організацію Об`єднаних Націй, Організацію з безпеки і співпраці у Європі, Раду Європи і Європейський Союз визначитися найближчим часом про дату і місце проведення міжнародного форуму», - йдеться у резолюції акції.

У Криму в середу у 24 населених пунктах було проведено 47 траурних заходів: мітинги, марші, молебні і покладання квітів.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосифом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велика частина - до Узбецької РСР.

У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

У 1989 році Верховна Рада СРСР прийняла декларацію «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх прав».

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

В автономії в даний час проживає 1,9 млн. чоловік, із них більш як 265 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися на півострів.