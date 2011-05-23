Джарти: закон про червоні прапори - довгоочікуваний для Криму
Янукович підписав документ
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявляє, що Крим вітає рішення президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підписання закону, який затверджує офіційний порядок використання червоного прапора Перемоги у святкових заходах, повідомила прес-служба кримського уряду.
«Велика Вітчизняна війна – це найгероїчніша сторінка в історії нашої держави. Переможці фашизму – наші герої, перемога у війні – наша гордість. Будь-яке інше трактування цих подій для Криму абсолютно неприйнятне», – сказав ДЖАРТИ.
Голова уряду Криму вважає, що затримка, що не дозволила підписати закон 9 травня, була викликана необхідністю провести експертизу документа, що і було зроблено за дорученням В.ЯНУКОВИЧА Кабінетом міністрів і Міністерством юстиції України.
«Ця процедура неминуча для держави, де панує верховенство має рацію. Експертиза встановила, що закон відповідає правовому полю України, не порушує Конституцію і закони країни», – підкреслив ДЖАРТИ.
ЯНУКОВИЧ 20 травня підписав закон «Про внесення змін до Закону України «О увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».
Зовнішній вигляд копій прапора Перемоги повинен відповідати виду штурмового прапора 150-ї ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії.
Законом передбачено, що використовуватимуться копії прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.
Він також використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами держвлади, місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, та в інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, - Дні звільнення і Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.
Передбачений офіційний підйом в день Перемоги копій прапора перемоги на будівлях (щоглах, флагштоках) поряд з державним прапором України.