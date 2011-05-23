Джарти: закон про червоні прапори - довгоочікуваний для Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявляє, що Крим вітає рішення президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підписання закону, який затверджує офіційний порядок використання червоного прапора Перемоги у святкових заходах, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Велика Вітчизняна війна – це найгероїчніша сторінка в історії нашої держави. Переможці фашизму – наші герої, перемога у війні – наша гордість. Будь-яке інше трактування цих подій для Криму абсолютно неприйнятне», – сказав ДЖАРТИ.

Голова уряду Криму вважає, що затримка, що не дозволила підписати закон 9 травня, була викликана необхідністю провести експертизу документа, що і було зроблено за дорученням В.ЯНУКОВИЧА Кабінетом міністрів і Міністерством юстиції України.

«Ця процедура неминуча для держави, де панує верховенство має рацію. Експертиза встановила, що закон відповідає правовому полю України, не порушує Конституцію і закони країни», – підкреслив ДЖАРТИ.

ЯНУКОВИЧ 20 травня підписав закон «Про внесення змін до Закону України «О увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Зовнішній вигляд копій прапора Перемоги повинен відповідати виду штурмового прапора 150-ї ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії.

Законом передбачено, що використовуватимуться копії прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Він також використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами держвлади, місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, та в інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, - Дні звільнення і Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Передбачений офіційний підйом в день Перемоги копій прапора перемоги на будівлях (щоглах, флагштоках) поряд з державним прапором України.