Оптимізація відомчих освітніх закладів із "земельним" присмаком?

В редакцію надійшло звернення батьківського комітету Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, в якому батьки висловлюють крайню стурбованість ситуацією з подальшою долею навчання своїх дітей у цьому вузі.

Справа в тому, що Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, який як навчальний заклад МВС існує з 1965 року, одним з перших потрапив під чергове, так зване, реформування відомчої системи освіти.

14 червня під час наради в МВС стало відомо, що вже розроблено проекти установчих документів щодо розформування чотирьох міліцейських вишів — Запорізького, Кіровоградського, Херсонського і Кримського юридичних інститутів.

За повідомленням прес-служби МВС, тим, хто наразі навчається в цих вузах, «турбуватися не варто — всі курсанти цих вузів продовжать навчання та здобудуть фах для роботи в системі органів внутрішніх справ».

Проте, не вказується головного – ДЕ саме буде продовжено навчання курсантів і КУДИ працевлаштують викладачів, яких у даному навчальному закладі — понад 10 докторів наук/професорів, 70 кандидатів наук/доцентів, заслужених юристів України, заслужених діячів науки і техніки України, заслужених юристів АР Крим.

Батьки наголошують на тому, що Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ – єдиний в Автономії, який готує фахівців в системі МВС. Саме тому майбутні курсанти обирали його, укладали трьохсторонні договори (з інститутом та Головним Управлінням МВС України в АР Крим) та розраховували на подальше працевлаштування в Криму.

Окрім того, завдяки такій оптимізації МВС робить невдячний «подарунок» Одеському державному університету внутрішніх справ, який скоро святкуватиме своє 90-річчя.

У своєму зверненні батьки звертають увагу на те, що разом з рішенням про розформування, у Сімферополі продовжать навчання студенти комерційного юридичного факультету, щоправда, вже в іншому приміщенні. Вони припускають, що однією з причин розформування єдиного в Криму інституту МВС є земля, на якій розміщені корпуси цього навчального закладу. Адже це – околиця Сімферополя, поряд – річка, паркова зона і об’їзна дорога на Ялту…

Прес-служба МВС запевняє, що «навчально-матеріальну базу ДЕЯКИХ ліквідованих вишів запропоновано використати для створення навчального закладу соціального спрямування, куди, в першу чергу, будуть направлятись юнаки, які потребують певної соціальної підтримки. Це діти працівників міліції, які загинули чи отримали інвалідність у зв`язку з виконанням службових обов`язків, діти з малозабезпечених чи багатодітних міліцейських сімей, діти-сироти».

Погодьтеся, щось важкувато віриться у те, що єдиний на Крим навчальний заклад потрапить у цей перелік «ДЕЯКИХ», і там будуть жити діти-сироти. Більше віриться у припущення, які лунають з вуст батьків нинішніх курсантів про те, що території Кримського інституту – прекрасне місце для виїзних квартир чи дач верхівки МВС.

Але гадати залишилося недовго – бо колегія МВС, яка відбудеться у першій половині липня, підтвердить чи заперечить проекти «розформування» поки що чотирьох відомчих вишів.

До речі, як пише «Первая крымская газета» (номер за 24-30 червня 2011 р.), в Севастополі існує філіал національного виша, де заочно навчаються вже працюючі працівники міліції. При цьому структура не має власного приміщення, його доводиться орендувати, а викладачі приїжджають із Києва. Хіба не можна було би проводити заняття у вже існуючому Кримському юридичному інституті МВС у Сімферополі? В теорії, цей інститут міг би приймати студентів і з інших областей (Херсонської, Миколаївської тощо), де також планується скорочення…

До того ж, за інформацією цього видання, нещодавно керівники міліцейського відомства в Криму повідомили про необхідність наймати на курортний сезон працівників міліції з інших областей, оскільки щоденно на вулицях кримських міст не вистачає до 500 міліціонерів. Тоді в чому логіка закриття кримського вишу? І чому б не використати, причому безкоштовно, можливості місцевого вузу?

І наостанок газета інформує, що Кримський юридичний інститут, який збираються ліквідовувати, знаходиться в одному з найпривабливіших куточків Сімферополя: за автовокзалом, поруч із Салгіром (назва річки – авт.). Ділянка 1,7 га, на якій розташовані усі будівлі, належить МВС України. Хтозна, чи не стане утримання цього місця після розформування Інституту занадто витратним для відомства? Вже зараз ходять чутки про побудову на цьому місці готельного комплексу з розважальним центром і навіть… аквапарком.

Юлія Царенко, «Рідна країна»