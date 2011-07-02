Спецназ і козаки влаштували побоїще за хрест у Криму (фото, відео)

Сутичка активістів козацьких організацій і співробітників міліції відбулася у суботу в Феодосії при спробі козаків повторно встановити на в`їзді в місто уклінний хрест, який рано вранці 1 липня був демонтований на підставі рішення Господарського суду Криму. Постраждало близько 10 козаків.

Представники козачих громад встановили хрест у травні. Проти висловилися представники кримських татар. Уряд Криму направив позов до суду з вимогою демонтувати хрест. Госпсуд Криму в другій половині травня задовольнив його. Козаки обіцяли звернутися до апеляційного суду.

1 липня хрест було демонтовано й перевезено до храму Архангела Михаїла. Порядок забезпечували 200 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС і 100 співробітників «Беркута».

За повідомленням головного управління МВС у Криму, 100 козаків 2 липня прийшли до храму, забрали хрест і пішли до місця, де він стояв до цього, щоб знову його встановити. Там уже перебували 150 співробітників міліції, з них 100 - «беркутівців».

МВС заявляє, що сутичка зав`язалася через спроби козаків прорвати міліцейський ланцюг. За даними міліції, після зіткнення по медичну допомогу звернулися 9 осіб (за даними громадських організацій, постраждали 11 осіб).

Міліція стверджує, що керівники мерії Феодосії й кримської міліції домовилися з козаками відвезти хрест на територію храму Архангела Михаїла й передати на зберігання, поки збиратимуться документи для його законного встановлення.

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