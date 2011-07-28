Через смерть кримчанина, що впав у неогороджену яму, порушили справу
Фірма не освітила "колодязь"
Прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу через смерть жителя міста, що впав до виритої під електричну опору ями, яку працівники фірми не захистили і не освітили, повідомила в четвер прес-служба наглядового відомства Криму.
”Порушуючи встановлені правила, фірма не провела освітлення і огорожу місця проведення робіт. У виритий колодязь впала людина, котра внаслідок одержаних травм померла (днями)”, - йдеться в прес-релізі.
За даними джерела агентства в правоохоронних органах Сімферополя, роботи здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю ”Кримкомплекс”.
Справа заведена за фактом порушення техніки безпеки. Статтю прокуратура Криму поки що не уточнює.
”Прокуратура району порушила справу за однією статтею, а ми бачимо в події ознаки кримінально караного діяння, тому стаття може змінитися”, - повідомив УНІАН представник наглядового відомства.
56-річний житель Сімферополя впав у яму на тротуарі ввечері 13 липня, повертаючись з роботи додому. Він переходив дорогу в районі Ялтинської траси і був осліплений зустрічними автомобілями. Чоловік самостійно не зміг вибратися з конусоподібної бетонної пастки, а на крики про допомогу ніхто не відгукнувся.
Лише вранці 14 липня перехожі випадково побачили його в ”колодязі” і викликали рятувальників. Ті розібрали бетонну стіну і витягли потерпілого. Сімферополець, який просидів у ямі 16 годин, потрапив до лікарні у тяжкому стані, повідомляла раніше прес-служба кримського управління МНС.
Фото прес-служби МНС Криму