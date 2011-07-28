Через смерть кримчанина, що впав у неогороджену яму, порушили справу

Прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу через смерть жителя міста, що впав до виритої під електричну опору ями, яку працівники фірми не захистили і не освітили, повідомила в четвер прес-служба наглядового відомства Криму.

”Порушуючи встановлені правила, фірма не провела освітлення і огорожу місця проведення робіт. У виритий колодязь впала людина, котра внаслідок одержаних травм померла (днями)”, - йдеться в прес-релізі.

За даними джерела агентства в правоохоронних органах Сімферополя, роботи здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю ”Кримкомплекс”.

Справа заведена за фактом порушення техніки безпеки. Статтю прокуратура Криму поки що не уточнює.

”Прокуратура району порушила справу за однією статтею, а ми бачимо в події ознаки кримінально караного діяння, тому стаття може змінитися”, - повідомив УНІАН представник наглядового відомства.

56-річний житель Сімферополя впав у яму на тротуарі ввечері 13 липня, повертаючись з роботи додому. Він переходив дорогу в районі Ялтинської траси і був осліплений зустрічними автомобілями. Чоловік самостійно не зміг вибратися з конусоподібної бетонної пастки, а на крики про допомогу ніхто не відгукнувся.

Лише вранці 14 липня перехожі випадково побачили його в ”колодязі” і викликали рятувальників. Ті розібрали бетонну стіну і витягли потерпілого. Сімферополець, який просидів у ямі 16 годин, потрапив до лікарні у тяжкому стані, повідомляла раніше прес-служба кримського управління МНС.

Фото прес-служби МНС Криму