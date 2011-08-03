4-річний хлопчик отримав тяжкі травми, впавши з 4-го поверху в Криму
10:31, 03 серпня 2011Крым
0 0
Медики оцінюють стан як тяжкий
Хлопчик випав з вікна квартири на четвертому поверсі, проте залишився живим, отримавши при цьому тяжкі травми у селищі Орджонікідзе в Криму, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався у другій половині дня 2 серпня.
«Хлопчик, 2007 року народження, перебуваючи у кімнаті без нагляду матері, заліз на підвіконня і випав з вікна 4-го поверху разом з москітною сіткою», - зазначається у прес-релізі.
Мама дитини перебувала у сусідній кімнаті.
Хлопчика доставлено до реанімаційного відділення лікарні у Феодосії з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забій хребта, тупа травма живота».
Медики оцінюють його стан як тяжкий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter