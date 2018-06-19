Макіївка втратила свого покровителя і господаря

Це місто було його недоторканною вотчиною, де жили і працювали його ставленики, його соратники, де все давно ним було схоплено, вибудуване і все працювало на його достаток...

«Наше місто забарвлене в жалобний колір. Макіївку поранено в саме серце!» - такими словами починається повідомлення про смерть Василя Джарти, розміщене на офіційному сайті Макіївської міської ради. Саме з цього міста, почесним громадянином якого він був, почалася його політична кар`єра.

Так, у 1998 році Джарти отримав посаду заступника глави Гірницької районної ради в Макіївці, а в 2000 році був обраний Макіївським міським головою. Через два роки, в 2002-му став першим заступником губернатора Донецької області (тоді Віктора Януковича), а вже в 2006 році – вибраний народним депутатом України від Партії регіонів..

Але де б не працював Джарти, залишивши крісло Макіївського мера, чи то міністром навколишнього середовища в уряді Януковича, чи то головою Ради міністрів Криму, він фактично залишався, як говорили на Донбасі, «господарем Макіївки». Це місто було його практично недоторканною вотчиною, де жили і працювали його ставленики, його соратники, де все давно ним було схоплено, збудовано і давно запущені механізми працювали на його достаток.

Як розповіли кореспондентові УНІАН люди, які працювали з Джарти ще коли губернатором був Янукович, тільки від нього залежало, хто буде вибраний у місцеві органи влади, кого Макіївка делегує у Верховну Раду. Це місто шахтарів і металургів завжди було ласим шматочком, оскільки мало достатній промисловий і людський потенціал. Місто Макіївка розташоване всього за 13 км. від обласного центру, займає площу 425,7 кв. км., з населенням більше 400 тисяч жителів.

У Макіївці мало говорили конкретного про бізнес Джарти, проте скрізь і постійно звучало, що «Макіївка працює на Джарти». Кажуть, він зайнявся дрібним бізнесом ще в 1988 році, і був, по суті, «першим кооператором Макіївки».

Як стверджує Ukraine daily, Василь Джарти спільно з дружиною був власником ВАТ «Делікат лтд» (спеціалізація – торгівля) і ліквідованого ТОВ «Діамант лтд». Також під його контролем знаходилося нині ліквідоване ВАТ «Торговельно-промислова фірма Акрос Oil ltd» (спеціалізація – оптова торгівля) і ще цілий ряд ТОВ. У Макіївці кажуть, що коли Джарти виграв вибори мера, він, подивившись на будівлю міськради, сказав: «Такого кооперативу в мене ще не було».

Відомо, що, будучи міським головою, Джарти «всі автоперевезення забрав під свій особистий контроль» і відповідно вигравав усі тендери. Власне, все це збереглося і тоді, коли він уже не жив у Макіївці.

Навіть створені при Джарти місцевий телеканал і міська газета не приховували, що знаходяться під заступництвом колишнього мера. Журналісти міської преси в приватній бесіді були вдячні йому за гроші, які він як і раніше вливав у ЗМІ, хоча знали, що жертвують свободою.

У Донецькій області, особливо люди при владі, також знають, що Джарти – «це на 100% людина Януковича». Тому саме Джарти очолював у 2004 році тіньовий виборчий штаб Януковича, і результати в регіоні тоді були масштабними. Під час парламентської кампанії 2006 року він уже цілком офіційно керував виборчим штабом Партії регіонів. «Янукович завжди ставився до Джарти дуже чуйно», - сказав один з «старих бійців» у Донецькому регіональному осередку Партії регіонів.

У свою чергу, нинішній мер Макіївки Олександр Мальцев є «100%-м ставлеником і солдатом Джарти». Про це теж негласно відомо всім, тому, поки був живий Василь Георгійович, Мальцев почувався завжди на коні. Так, мер Макіївки вступав практично у відкриту війну з Донецьким міським головою Олександром Лук’янченком, коли мова заходила про можливе приєднання частини Червоногвардійського району Макіївки до Донецька по межі об`їзної дороги обласного центру. Мальцев знав, що Джарти не дасть його в образу, тому розвитку цього територіального питання ніколи й не було, а подібні розмови швидко закінчувалися.

Останнім прикладом «всесильності Джарти» у вирішеннях міських проблем Макіївки стало те, що саме завдяки його особистому втручанню рішення Макіївської міськради про закриття шкіл так і не побачило прокурорського протесту.

Коли батьки Макіївських шкіл прийшли в прокуратуру Донецької області невдовзі після сесії міськради, яка прийняла постанову про ліквідацію учбових закладів, там їм показали Бюджетну декларацію, прийняту в 2010 році Кабінетом міністрів і усно запевнили, що у відповідності з цим документом буде винесено прокурорський протест на закриття шкіл. «Ви не встигнете доїхати до Макіївки, як ваш прокурор винесе протест», - повторили батьки слова, сказані ним в обласній прокуратурі.

Справа в тому, що, згідно з Бюджетною декларацією, якщо в загальноосвітніх учбових закладах I-II ступенів кількість учнів менше 40 чоловік, а в школах I-III ступенів, кількість учнів менше 100, то необхідні переведення і організація підвезення цих учнів в інші учбові заклади. Але в усіх школах області, що закриваються, кількість учнів перевершує ці граничні цифри, тому школи не повинні закриватися, погодилися тоді з батьками в обласній прокуратурі.

Проте прокурорські протести з цих питань були винесені тільки в Донецьку і Торезі, а в Макіївці – ні. Як розповіли джерела, наближені до прокуратури, нібито прокурор Макіївки все-таки виніс протест на закриття шкіл за рекомендацією обласної прокуратури, але коли про це дізнався Мальцев, то негайно повідомив Джарти і попросив втрутитися. Кажуть, нібито Джарти відразу вийшов на генпрокурора Віктора Пшонку, а той дав вказівки міським прокурорам «не заважати міськрадам оптимізувати школи» і «не йти на поводі у батьків».

Саме тому, не зважаючи на масштабні акції протесту батьків і учнів, мер Макіївки почувався завжди упевненим і правим, а батькам при зустрічі одного разу заявив, що він у дитинстві теж далеко добирався до школи, «і нічого не сталося».

Тепер у Макіївці йдуть суди по школах, змінився губернатор Донецької області, і останнім «ударом в серце» для міської влади стала звістка про смерть їх покровителя – Василя Джарти.

У політичних і суспільних колах Донецької області знають, що новий губернатор Донецької області Андрій Шишацький, як і новий голова Донецької обласної ради Андрій Федорук – «це люди Ріната Ахметова». «Тому мерові Макіївки сьогодні потрібно здати місто Ахметову, й інших варіантів немає», - підкреслюють у Донецьку всі, хто близький до можновладців. Звичайно, різких рухів щодо якогось переділу Макіївки сьогодні ніхто робити не буде, тим більше у Мальцева ще не закінчилася каденція, але вибори не за горами, заявляють донецькі експерти. На думку багатьох із них, Ахметов, як дійсний господар Донецького регіону, давно хотів повну монополію влади над таким містом, як Макіївка. У його власності сьогодні Макіївський меткомбінат, але в місті є ще багато перспективних вугільних державних шахт. Потім Макіївка – це великий електорат і тут теж потрібен контроль. Кандидати-мажоритарщики тепер почнуть якось ділити Макіївку, яка залишилася без свого покровителя..

«Неможливо перерахувати всі досягнення цієї сильної, вольової, неординарної людини, - мовиться в офіційному повідомленні Макіївської міської ради. - Його відхід – непоправна втрата для всіх нас. Одного разу в розмові з молоддю Макіївки Василь Джарти сказав: «Свої сили я до кінця віддам рідному місту. На будь-якому посту». Так і було. І Макіївка ніколи не забуде всі його добрі звершення в ім`я майбутнього Макіївки і всієї країни».

Олена Колгушева, Донецьк