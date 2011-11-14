Через неправильне зберігання 5 тонн вибухівки в Криму порушили справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом порушення правил зберігання понад 5 тонн вибухових речовин дослідницьким підприємством, повідомила прес-служба наглядового відомства, не уточнивши назву підприємства.

«У ході проведеної прокурорської перевірки встановлено, що на підприємстві не дотримувалися правил зберігання виробів з ракетним паливом і вибуховими речовинами. При цьому, обсяг дуже небезпечних речовин становить понад 5 тонн, неправильне поводження з якими створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій з усіма наслідками, що з цього витікають», - заявили у прокуратурі.

Справу порушено за ч. 1 ст. 267 Кримінального кодексу України.