Ожеледь
Прогнози політичні нині лякають кримських політиків-чиновників, як і прогнози погоди. Рукотворна ожеледь у влади Криму тепер - на кожному кроці...
|Володимир Константинов
«Усіх» слід читати як «будь-яких» і за будь-якої погоди. А рукотворна ожеледь у влади Криму тепер — на кожному кроці. І як не крути, а закриття Алупкінської міської лікарні, що обслуговує 22 населених пункти на ПБК, тобто в місці, де кількість потенційних пацієнтів улітку збільшується в кілька раз, не може назвати «непопулярними реформами» або оптимізацією навіть Микола Азаров. Тому прем’єр із Києва стукає по столу кримським і ялтинським властям, вимагаючи скасування вимушених, взагалі-то, рішень: грошей на утримання лікарні у бюджеті Ялти немає.
Бюджет Криму-2012 теж більш ніж скромний. Субвенція на 900 мільйонів із держбюджету, в якій торік купалися кримські начальники та їхній будівельний бізнес (підряди на чверть мільярда гривень дісталися фірмі-прокладці без офісу й бази, але з засновником із Донецька, на 200 мільйонів — фірмам близької до спікера «Консолі»), нинішнього року не світить. Депутати не соромлячись діляться із журналістами сподіванням, що під вибори Криму все-таки щось підкинуть, — як-не-як, базовий регіон. А доки не підкинули, починається розпил того, що є в самому Криму. Першу ваговиту— майже на 50 мільйонів гривень — «колоду» затверджено у вигляді кошторису на перший етап реконструкції Українського музичного театру в Сімферополі. Загалом же, об’єкт може потягнути на 200 мільйонів. І щоб ви не сумнівалися: українську культуру буде піднято на належний рівень, — у реконструйованому театрі з’являться два кафе, ресторан і вар’єте. Тендер на ПВР, до речі, виграла та ж таки «Консоль», чий прабатько також відповідальний за результат виборів.
Правда, сам Володимир Константинов наразі переживає не найкращі часи. На початку року в коридорах і кабінетах кримського парламенту панував справжній переполох. «Макіївські», зважаючи на все, мали намір узяти останній оплот кримської влади, що зберігався за місцевою політичною «елітою», — посаду голови ВР автономії. За Конституцією, спікер — найвища посадова особа АРК, хоча «за життям» — від часу заходу в Крим команди Джарти і обрання на цю посаду місцевого будівельного магната Володимира Константинова рішення формувалися й ухвалювалися в уряді. Нічого не змінилося і з приходом Анатолія Могильова. Він навіть трохи демократизував стиль спілкування, у сенсі обходиться без ритуальних танців. Наприклад, поїхав спікер день народження в Голландію святкувати, а прем’єр без дзвінка ввічливості зібрав фракцію, яку Константинов же й очолює. Просто вирішив поговорити з депутатами про шляхи взаємодії, а заодно перевірити, хто укладається в термін збору за першим свистком. Парламенту з переважною більшістю регіоналів уже давно відведено роль статиста, який смиренно затверджує проекти, що перед тим проходять через парламентського модератора фінансових потоків — Віталія Нахлупіна, голову постійної комісії з бюджетної, економічної та інвестиційної політики, який приїхав до Криму з першим макіївським десантом Джарти. Тому, за великим рахунком, заміна Константинова на Нахлупіна суті і процедури прийняття рішень не змінить.
Віталій Нахлупін, слід сказати, досить колоритна особа в команді Джарти. 46-річний стоматолог-хірург — за першою освітою, фінансист — за другою і майстер спорту СРСР з плавання вважається великим фахівцем із розробки проектів та схем. Із середини 90-х працював у бізнесі, а 2007-го, після того, як Василь Джарти очолив Міністерство охорони навколишнього середовища, став головою Національного агентства екологічних інвестицій України. З приходом Анатолія Могильова були наміри посилити керівництво ВР, призначивши В.Нахлупіна першим віце-спікером, але передумали й посаду зміцнили екс-міністром охорони здоров’я С.Доничем. І ось тепер — нова хвиля. На запитання DT.UA про зміну кабінету вже в лютому Віталій Нахлупін прямо не відповідає, але амбіції кар’єрного зростання підтверджує. Мовляв, готовий обійняти не тільки цю посаду — якщо партія скаже.
Проте найчутливіші індикатори — працівники апарату ВР — вже фіксують ознаки близької зміни спікера. Найсумніша маска на новорічному депутатському корпоративі, що відбувався у СПА-центрі рідної для Константинова «Консолі», була саме в нього. Він болісно й ревниво реагує на будь-які, навіть прописані регламентом, спроби провести щось без нього. Цього тижня Константинов залишився без прес-секретаря — пішла за власним бажанням. Тим часом Нахлупін перейнявся якістю проведення всіляких заходів зі своєю участю, їх висвітленням у ЗМІ, а також ефективністю роботи парламенту загалом. Минулого тижня Віталій Нахлупін дав інтерв’ю DT.UA, але потім його відкликав, пославшись на несвоєчасність. Зважаючи на все, рішення про зміну варти ще остаточно з президентом не погоджене.
Константинову ж у разі відставки, на думку колег-депутатів, можуть запропонувати округ на виборах до ВР України. Враховуючи обтяження, неминуче для кожного бізнесу, вигодуваного держзамовленнями, папку, привезену Могильовим, а також долю попереднього спікера, — рішення про відставку Володимир Андрійович має прийняти для себе легко. Однак на сьогодні він не може бути впевнений у тому, що такий округ зрештою для нього знайдуть. Як і всі решта, хто вже почав округ топтати й годувати, а також про нього домовлятися.
Рішення, чи довірить тобі партія влади мажоритарний округ і який саме, мало того що ухвалюється в Києві, — то ще й не в одному кабінеті. Головне слово, звісно, за президентом. Але до цього треба пройти, як мінімум, через один із двох «передбанників»: голови штабу ПР Андрія Клюєва (з ресурсними придатками Кабміну) і/або голови АП Сергія Льовочкіна (з кадровим терміналом). І одна річ — коли ти йдеш по округу як особа з високою посадою, і зовсім інша — якщо цієї посади в тебе вже немає. З іншого боку, міркують потенційні кандидати, з огляду на недовіру народу до цієї влади, краще, аби посади й прив’язки до неї взагалі не було, а ось ресурсна підтримка — щоб рікою.
Кількість та конфігурація округів у Криму, як і загалом по країні, на сьогодні невідомі, це таємниця, яку влада берегтиме від інших до останнього допустимого законом терміну. Тому потенційні претенденти навіть від ПР роблять прикидки на умовні регіони й розраховують, що округів у Криму буде від п’яти до восьми (проти десяти, які були раніше). Практично всі опитані DT.UA потенційні здобувачі мандата народного депутата або їхні технологи починають відповідь зі слів: «Ще рано…», але потім викладають подробиці, які свідчать: ранок у процесі вже настав. Серед головних претендентів на кримські округи від Партії регіонів без застережень називають тільки двох політиків — нинішніх нардепів Бориса Дейча та Олександра Заца. Перший, у принципі, може висуватися по будь-якому округу й майже гарантовано пройде, — авторитет екс-спікера рік у рік лише зміцнюється (є з чим порівнювати), сильної протидії не буде і в місцях компактного проживання репатріантів. За інформацією DT.UA, Борис Дейч уже працює з людьми в аграрних районах — Білогірському, Радянському, Нижньогірському.
Близький до Бориса Колеснікова Олександр Зац, як уже писало DT.UA, останні півроку активно займається проектом розвитку Західного Криму і в Криму буває регулярно. Завершують розробку концепції освоєння узбережжя від Сак до Чорноморського спеціалісти компанії «МакКензі», а реалізацією проекту мав намір зайнятися сам Колесніков — після Євро-2012. Загалом, з такою вірою у світле майбутнє знайти підтримку в кримчан можна. Однак на цьому список кримських безпроблемних кандидатів-регіоналів і закінчується. Чутки про те, хто ще може піти по Криму, різноманітні, але нецікаві. За одним винятком — Віктор Медведчук. Нібито його запевняли, що фотографії в обіймах з Путіним досить, аби кримчани проголосували. Смішно.
Зважаючи на все, партії влади через відсутність власних кадрів знову, як і на виборах місцевих, доведеться набирати донорів. Таким, за нашою інформацією, не проти виступити Лев Мірімський, лідер партії «Союз», що мав великий успіх на виборах мера Сімферополя, але поступився украденою перемогою покірно, завдяки чому зберіг і бізнес, і місце проживання. Він двічі був народним депутатом-мажоритарником, свого сімферопольського округу не забував ніколи, і тепер ніхто не може уявити, хто б міг йому там скласти конкуренцію. Якщо по-чесному.
Поки що не підтверджує свого наміру балотуватися Сергій Куніцин, але можна не сумніватися: отримавши коли не пропозицію, то хоча б не відмову, він піде по рідному Північному Криму. Там йому також конкурентів немає — вибори до ВР Криму це довели. Але саме вони й зіпсували остаточно стосунки з президентом, який розгнівався, що Куніцин, не підтриманий регіоналами, балотувався від того ж таки «Союзу». Однак, пригадується, перед місцевими виборами вся куніцинська команда написала заяви в Партію регіонів, і багато хто з них тепер у керівництві Криму. Партквиток Куніцина так і залишився в сейфі Джарти. Хто знає, може, його час ще й настане. Бо розмови, що проти екс-прем’єра Криму й екс-губернатора Севастополя регіонали мають намір виставляти члена президії ВР Рустема Теміргалієва, молодого політика, вигодуваного Куніциним та його російськими партнерами, виглядають принаймні безглуздо. Але тут є й інший істотний момент: Північний Крим — це територія хімічних заводів Дмитра Фірташа, які й годують регіон. А сьогодні невідомо, чи виставлятиме він свого кандидата і чи буде ним давній партнер Куніцин. Знову ж таки, сам олігарх не вирішуватиме — посковзнутися ніхто не хоче.
Валентина Самар, «Дзеркало тижня. Україна»