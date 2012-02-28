2 даішників отримали 5 років умовно за затримання російського майора

Гагарінський районний суд Севастополя засудив двох співробітників Державної автомобільної інспекції до 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки за незаконне затримання російського військовослужбовця в Севастополі.

10 серпня 2010 близько 22:00 чергували в мікрорайоні бухти Козачої в Севастополі інспектор ДАІ (капітан міліції) та інспектор дорожньо-патрульної служби (сержант) затримали майора морської піхоти Чорноморського флоту Росії поряд з його мопедом на автомобільній стоянці.

Згідно зі свідченнями співробітників ДАІ, вони побачили військового на мопеді, коли перевіряли документи у водія іншого автомобіля.

Водій мопеда проігнорував вимогу зупинитися і звернув на бічну алею до стоянки, де і був затриманий співробітниками ДАІ.

Затриманий був доставлений спочатку у психоневрологічний диспансер, щоб зафіксувати факт алкогольного сп`яніння, а потім в комендатуру Севастопольського гарнізону, де було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Згідно зі свідченнями російського військовослужбовця, він вийшов з бару, повернувся до мопеду щоб забрати особисті речі з бардачка мопеда і був затриманий співробітниками ДАІ біля мопеда.

Суд прийшов до висновку, що міліціонери діяли з метою штучного нарощування статистичних показників щодо виявлення правопорушень і грубо порушили закон.

Суд звільнив обох засуджених від відбування покарання і призначив їм випробувальний термін 3 роки.

Обидва засуджених позбавлені звань і права служити в міліції.

За матерiалами "Кореспондента" та "Українських новин"