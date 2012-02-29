На міжнародній виставці в Ялті рекламують можливості Криму

XХI міжнародний туристичний ярмарок "Крим. Курорти. Туризм" проходить з 29 лютого до 2 березня в Ялті. В форумі беруть участь більш як 500 експонентів з регіонів України, країн СНД і країн Причорномор`я. Основними учасниками ярмарку є оздоровниці та туристичні агентства, повідомив прес-центр Міністерства курортів і туризму Криму.

"Головна мета ярмарку - реклама унікальних можливостей Криму і майбутнього курортного сезону, активне просування кримського туристичного продукту на міжнародний ринок, сприяння розвитку співпраці із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями, розширення ділових контактів між підприємствами курортно-туристського комплексу і кримськими товаровиробниками", - йдеться в прес-релізі.

Одним з центральних заходів ярмарку стане I міжнародний Чорноморський туристичний форум, який пройде 1 березня за участю голови Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА. Захід відбудеться у рамках виконання доручень президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з розвитку автономної республіки, відзначив прес-центр.

"Метою форуму є вироблення спільних дій з просування чорноморського туристичного продукту на міжнародному туристичному ринку. У тому числі і можливості позиціонування регіону під єдиним брендом", - мовиться в повідомленні.

У роботі форуму візьмуть участь представники органів влади України, Болгарії, Грузії, Росії, Румунії і Туреччини, а також представники 11 портових міст орноморського регіону.

2 березня в Ялті відбудеться презентація проекту "Підтримка розвитку туризму в Автономній республіці Крим". Проект реалізується у рамках програми ЄС "Спільна ініціатива зі співпраці у Криму".