Приватну забудову дитячого майданчика в Мар'їно зупинили (фото)

Приватна забудова єдиного в мікрорайоні Мар`їно в Сімферополі дитячого майданчика зупинена після втручання голови Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА, повідомила в п`ятницю прес-служба кримського уряду.

Сімферопольська міськрада в 2005 році прийняла рішення про відведення трьох земельних ділянок на території дитячого майданчика під житлову забудову. Господарський суд Криму в грудні 2011 року визнав рішення недійсним, проте будівництво йшло. Забудовники обгородили територію парканом, знищили частину дерев і побудували 2 поверхи житлового будинку, значно скоротивши територію майданчика для дітей. Інформація про приватне будівництво надійшла від симферопольцев на телефонну лінію «Вас слухає Анатолій МОГИЛЬОВ».

МОГИЛЬОВ заявив, що владі вдалося досягти компромісу із забудовниками, в результаті будівництво заморозили, а первинне розташування дитячого майданчика відновили. «З одним із забудовників знайдено компроміс, будівництво зупинено. Ми відновили майданчик. З іншими забудовниками питання вирішується, йдуть суди щодо припинення права власності на ділянки. Ця земля повинна використовуватися на користь громади», – заявив голова Радміну в п`ятницю, зустрівшись з жителями мікрорайону.

Крім того, МОГИЛЬОВ схвалив їх ініціативу щодо будівництва каплиці на території старого кладовища. «Люди готові побудувати каплицю за власні гроші, необхідно лише виділити ділянку під будівництво. Мер Сімферополя завірив, що на сесії міської ради це питання буде розглянуто», – відзначив керівник Ради міністрів Криму.

Мешканці мікрорайону подякували МОГИЛЬОВУ за допомогу та подарували йому ікону ручної роботи.

Фото прес-служби Радміну Криму