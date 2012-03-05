Газета медіа-магната назвала Севастополь територією Росії (фото)

На іPad-версии газети Daily з`явилася фотографія Севастополя, а внизу підпис, що це РФ, повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на персональнальний сайт київського политолога Владимира Корнилова.

"Вчорашній номер iPad-газети медіа-магната Руперта Мердока помістив красиву фотографію з Севастополя, забезпечивши не менш красивим підписом: "РОСІЯ. Молодь з своїм собакою тікає від хвиль на березі Севастополя, удома російського Чорноморського флоту", - пише Корнілов.

"Ну що ж, севастопольці, думаю, порадіють. Але цікаво! Лужкова за подібні заяви оголошували персоною нон-грата в Україні. Тепер черга Руперта Мердока?" - відзначає політолог.