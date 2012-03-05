Могильов доручив зменшити платежі при отриманні актів на землю

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ доручив голові Республіканського комітету із земельних ресурсів Олександру ЧАБАНОВУ мінімізувати платежі при отриманні мешканцями регіону актів на ділянки.

«Дано доручення ЧАБАНОВУ на зменшення тих платежів, які робить людина при отриманні земельних актів. Дуже багато державних структур придумали різні платежі в свої спецфонди для здобуття тих або інших довідок. Цю порочну практику припинятимемо - крок за кроком», - сказав кримський прем`єр журналістам після засідання колегії.

ЧАБАНОВ повідомив на засіданні, що Рескомзем підготував проекти типових договорів для держпідприємств, які займаються оформленням землевпоряджувальної документації. У них зафіксовано терміни і вартість розробки, а також вказано штрафи за їх невиконання. Зокрема, виготовлення техдокументації - не більш як три місяці, вона обійдеться до двох тисяч гривень, виготовлення проекту землеустрою - не більш як п`ять місяців при вартості до п`яти тисяч гривень.