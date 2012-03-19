Чорні берети на БТРах долатимуть 100-кілометрові марші в Криму (фото)

Біля двох десятків водіїв-механиків тренуються керувати броньованою технікою поки що в екіпажі з інструктором на Старокримському полігоні в Криму. Триває допідготовка водіїв БТР-80 батальйону морської піхоти військ берегової оборони ВМС, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

«Юнаки відпрацьовують навички проходження колійного мосту, обмежених проходів, мінно-вибухових проходів, рух на підйомах, спусках, зупинки», - говорить заступник командира батальйону з озброєння майор Олександр ПОНЯТОВ.

Незабаром «чорні берети» на БТР долатимуть 80 і 100-кілометрові марші по трасам і бездоріжжю.

Фото Міноборони