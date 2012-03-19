Начальник комісаріату та його матір затримали на хабарі в Криму
Викрила контррозвідка
Військова прокуратура ВМС України порушила кримінальну справу стосовно працівника комісаріату в Криму, який отримав 900 доларів хабара, повідомила прес-служба прокуратури.
Хабарника викрито спільно із співробітниками управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Криму та Севастополі.
Начальник районного військового комісаріату в листопаді 2011 року вимагав від громадянина 500 доларів за видачу військового квитка, не складання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення та не направлення матеріалів до правоохоронних органів.
В березні за надання аналогічної «послуги» він вимагав у іншого громадянина 400 доларів хабара, про що той повідомив співробітникам СБУ.
Під час передачі документів та отримання хабара для працівника комісаріату затримали його матір, наступного дня - її сина. Проти них завели справу.