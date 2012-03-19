П'яного водія з рушницею, собакою та папугою затримали в Криму (відео)

П'яного водія з рушницею, папугою і собакою затримали в Криму. Машину, яка виписувала зигзаги, співробітники ДАІ зупинили ввечері в неділю, 18 березня, при в'їзді до Сімферополя, повідомила прес-служба кримського управління Державтоінспекції (ВІДЕО).

"Коли ВАЗ-2106 зупинили, причина віражів стала зрозуміла. Стан водія не відповідав тому, яке дозволяє керувати транспортним засобом. У салоні автомобіля знаходилися собака, папуга, а на задньому сидінні лежала рушниця з оптичним прицілом", - йдеться в прес-релізі.

Водій від медичного огляду відмовився.

Поспілкувавшись з чоловіком, інспектори з'ясували, що він їхав із Севастополя в Білогірськ, а баул речей, тварини і рушниця - це майно, яке кримчанин забрав з собою, посварившись з дружиною.