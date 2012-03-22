У Севастополі дістали з люка собаку, який просидів там 2 тижні

У центрі Севастополя рятувальники дістали з семиметрового люка бездомного собаку, який просидів там два тижні, повідомила прес-служба управління МНС.

Тварину знайшла жінка, яка, гуляючи зі своїм собакою, почула завивання і гавкіт собаки. Вона підійшла і побачила, що біля трансформаторної підстанції в люку сидить бездомний пес. Жінка розповіла про нього місцевим жителям.

Більш як два тижнів чуйні громадяни годували собаку, спускаючи їй їжу. Вони здзвонилися з товариством захисту тварин і своїми силами намагалися врятувати собаку, проте не змогли. Тоді зателефонували до МНС і попросили про допомогу.

Рятувальники приспали собаку, укутали її в ковдру і підняли нагору.