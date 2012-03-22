Гвинтокрил Ми-24П "підкорив" найвищу точку Криму (фото)

Модернізовані гвинтокрили Ми-24П та Ми-8МСБ «підкорили» найвищу точку Криму - гору Роман-Кош, 1545 метрів. Ми-24П побував там вперше, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

"Збільшення висоти "аеродрому" (тобто площадки з якої виконуються польоти) на півтори тисячі метрів над рівнем моря дає можливість визначити ряд льотно-технічних характеристик роботи крилатих машин в гірських умовах, при більш розрідженому повітрі. Авіатори зазначають, що працюють за першою групою складності, на межі працездатності двигунів", - йдеться в прес-релізі.

Водночас військові спільно з авіаційними спеціалістами копанії "Мотор-Січ" продовжують сертифікаційні випробування оновленого Ми-8МСБ. Цей гвинтокрил відкрив "сезон підкорення" кримських вершин ще у лютому.

Фото Міноборони