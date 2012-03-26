Пенсіонер на "Москвичі" протаранив позашляховик: 4 поранених (фото)

Чотири людини травмовано в результаті зіткнення 2 автомобілів в Білогірському районі Криму. Аварія сталася 25 березня, повідомила прес-служба ДАІ республіки.

«Москвич» під керуванням 70-річний житель Білогірська виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Acura», яким керував 45-річний житель Кривого Рогу.

В результаті ДТП водій «Москвича» і троє його пасажирів: 75-річна мешканка Білогірська, 65 -річна жінка та 43-чоловік чоловік з Івано-Франківська, - отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, численні удари і переломи.

Фото ДАІ