Пенсіонер на "Москвичі" протаранив позашляховик: 4 поранених (фото)
09:33, 26 березня 2012Крым
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Дідусь вилетів на зустрічну
Чотири людини травмовано в результаті зіткнення 2 автомобілів в Білогірському районі Криму. Аварія сталася 25 березня, повідомила прес-служба ДАІ республіки.
«Москвич» під керуванням 70-річний житель Білогірська виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Acura», яким керував 45-річний житель Кривого Рогу.
В результаті ДТП водій «Москвича» і троє його пасажирів: 75-річна мешканка Білогірська, 65 -річна жінка та 43-чоловік чоловік з Івано-Франківська, - отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, численні удари і переломи.
Фото ДАІ
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