Як кримський спецназ футбольних фанів "розганяв" (фото)

700 чоловік - співробітники підрозділів кримської міліції і військовослужбовці внутрішніх військ - провели 28 березня в Сімферополі навчання напередодні чемпіонату Європи по футболу, повідомила прес-служба кримської міліції.

"Відбулися навчання по проведенню спецоперації з припинення групових порушень громадського порядку, масових безладів в період проведення на території України Євро-2012", - говориться в прес-релізі.

На початку спецназівці підрозділу "Беркут" продемонстрували тактичні прийоми, після чого відпрацьовувалися дії правоохоронців при можливій конфліктній ситуації між двома групами вболівальників.

Усі впоралися з поставленим завданням.