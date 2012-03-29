Як кримський спецназ футбольних фанів "розганяв" (фото)
12:43, 29 березня 2012Крым
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Навчання в Сімферополі
700 чоловік - співробітники підрозділів кримської міліції і військовослужбовці внутрішніх військ - провели 28 березня в Сімферополі навчання напередодні чемпіонату Європи по футболу, повідомила прес-служба кримської міліції.
"Відбулися навчання по проведенню спецоперації з припинення групових порушень громадського порядку, масових безладів в період проведення на території України Євро-2012", - говориться в прес-релізі.
На початку спецназівці підрозділу "Беркут" продемонстрували тактичні прийоми, після чого відпрацьовувалися дії правоохоронців при можливій конфліктній ситуації між двома групами вболівальників.
Усі впоралися з поставленим завданням.
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