Спікер Криму задекларував 1,6 млн гривень доходу, 4 автівки, 2 квартири

Голова парламенту Криму Володимир Константінов задекларував 1 млн 640 тис. грн доходу за 2011 рік, з них, серед іншого, майже 191 тис. - зарплата, 805 тис. - дохід від передачі майна в оренду, близько 585 тис. грн - дохід від відчуження майна. Така інформація міститься в оприлюдненій на сайті кримського парламенту декларації.

У власності Константінова - дві квартири площею 60,1 і 106,9 кв. м і 5 об`єктів майна загальною площею більш як 6,1 тис. кв. м.

Константінов володіє 4 автомобілями: Chevrolet Corvette 2008 року випуску з об`ємом двигуна 5,8 тис. куб. см, BMW 2010 року випуску - 4,4 тис. куб. см, Jeep Wrangler 2008 роки випуску - 3,8 тис. куб. см, Lexus 2003 роки випуску - 3,3 тис. куб. см.

На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у глави парламенту Криму лежать 584 тис. грн.

Тим часом, журнал ”Фокус” наприкінці березня включив Константінова в ТОП-200 найбагатших людей України, віддавши йому 87-ме місце і оцінивши дохід у 137,3 млн. доларів.

”Константінов заперечує свою нинішню причетність до приписуваних йому будівельних компаній і запевняє, що займається виключно ”громадською роботою”. Але саме структурам ”Укрросбуду” держава довіряє мільйонні бюджетні підряди. За останній рік близькі до Константінова фірми вигравали тендери на найрізноманітніші роботи - від будівництва дитячих садків і проектування театру до реставрації пам`ятника і капітального ремонту сімферопольських тротуарів”, - писав журнал.