Фестиваль в Севастополі збере "зірок" російського кіно

На початку вересня в Севастополі відбудеться Міжнародний кінофестиваль, до складу журі якого увійдуть відомі діячі кіномистецтва України і Росії - Микита Михалков, Богдан Ступка, Михайло Єфремов та інші, повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.

У складі журі також Гоша Куценко, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Гарік Мартиросян, Світлана Дружиніна, Марат Башаров, Олег Фомін.

В планах кінофестивалю конкурсна програма художнього ігрового кіно і дебютів, ретроспективний показ фільмів видатних майстрів міжнародного кінематографа, акції за участю зірок кіно, естради, політичних і громадських діячів, майстер-класи та спектаклі.

В рамках фестивалю відбудеться ряд акцій. Зокрема, збірні команди учасників фестивалю з пластикових пляшок повинні будуть зробити на одному з пляжів міста копії світових пам'яток архітектури.

В акції «Актори змінюють професію» на кілька годин акторам, режисерам та іншим учасникам фестивалю буде запропоновано попрацювати, наприклад, в кафе офіціантом, барменом, водієм тролейбуса, рятувальником на пляжі, продавцем.

Крім того, передбачається спеціальний показ реконструйованого класичного фільму вітчизняного кінематографа під симфонічну музику в штольнях Балаклави або в Інкермані.

