Кримчанин пішов за дровами, а повернувся з каністрою нітратів

Житель Криму, збираючи дрова на узбережжі Чорного моря, знайшов каністру з нітритом натрію в селищі Молочне в Сакскому районі. Небезпечну речовину утилізують співробітники МНС, повідомила прес-служба кримського управління.

Нітрит натрію є загальноотруйною токсичною речовиною, у тому числі і для ссавців. На каністрі з речовиною обсягом орієнтовно 25 літрів, були характерні позначення отрути - у вигляді черепа з кістками. За попередньою версією, каністра могла бути скинуто або загублена риболовецьким траулером.

Чоловік переніс знахідку в гараж приватного будинку і подзвонив в МНС. Рятувальники вирішили утилізували речовину на відстані 800 метрів від Молочного, на території колишнього складу отрутохімікатів. Роботи будуть здійснюватися під наглядом фахівців СЕС та екологів, а місце утилізації буде дегазовано.