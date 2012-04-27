Фірташ замахнувся на збільшення долі на світовому ринку титану

Голова ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ прогнозує збільшення долі заводу "Кримський титан" (Армянськ) в світовому виробництві двоокису титану з 2,5% - до 8% до 2019 року.

"Сьогодні ми маємо близько 2,5% ринку, є плани збільшити до 7-8%. Думаю, на це буде потрібно 5-6 років", - сказав Фірташ журналістам в Армянську.

Group DF володіє 90% акцій компанії Ostchem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція "Кримського титану" - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос , рідке скло.

Зараз завод виробляє 108 тисяч тонн діоксиду тітана на рік. Наростити потужність допоможе новий цех сірчаної кислоти, а також будівництво ще одного підприємства з випуску діоксиду титану. Він застосовується при виробництві лаків, фарб, посуду, паперу, засобів гігієни.

Group DF підготувала концепцію розвитку титанової галузі і має намір представити її українському уряду. На території держави зосереджено 20% світових запасів титанових руд.