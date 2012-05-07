Чиновник незаконно роздавав землю в Ялтинському заповіднику

Колишній начальник Управління екологічної інспекції південнокримського регіону незаконно узгоджував виділення громадянам під забудову земельні ділянки у межах Ялтинського гірсько-лісового заповідника, повідомляє прес-служба Прокуратури Криму.

У результаті халатності керівника контролюючого органу із земель природно-заповідного фонду вилучено 0,8 га вартістю 5,9 млн грн.

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою закінчено розслідування у кримінальній справі, її направлено до Ялтинського міського суду для розгляду по суті.

«Указану посадову особу раніше судом визнано винною в аналогічному злочині, а також у фальсифікації адміністративних матеріалів», - підкреслили у прес-службі.