"Чорноморнафтогаз" збільшив видобуток газу на 10% в січні-квітні

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), за оперативними даними, в січні-квітні збільшило об'єми видобутку природного газу на 9,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 352,7 млн куб. м, повідомила прес-служба компанії.

Збільшення видобутку досягнуте, в основному, за рахунок дообустройства морських родовищ і капітального ремонту свердловин.

У 2012 році «Чорноморнафтогаз» планує добути 1,15 млрд куб. м - на 100 млн куб. м більше, ніж у минулому - два нові родовища - Одеське і Безіменне - подадуть на берег промисловий газ в IV кварталі.

«Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу України».