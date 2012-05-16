Сінгапурська фірма обіцяє до липня побудувати другу вишку для Криму

Одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізується на будівництві плавучих бурових установок, Keppel FELS (Сінгапур) має намір до липня завершити будівництво другої самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) для України, повідомив виконавчий директор Keppel FELS Тонг Чонг Хеонг.

«Наступного місяця ми здаватимемо другу установку і сподіваємося на нові замовлення», - сказав він в інтерв`ю УНІАН в середу в Криму, на базі буріння та облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз», де відбулося введення в експлуатацію СПБУ «Петро Годованець», яку побудувала компанія Keppel FELS.

Тонг Чонг Хеонг також відзначив, що Keppel FELS в даний час вивчає можливість проведення робіт зі складання СПБУ на одному з судно-будівельних заводів України.

«Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні «Нафтогазу України». В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

ЧНГ купив дві вишки вартістю близько 400 мільйонів доларів кожна. Друга СПБУ заступить на вахту в Чорне море в 2013 році.