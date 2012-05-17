Легковик влетів в автобус у Криму: одна людина загинула, 3 поранені

Одна людина загинула, ще троє отримали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса неподалік від Євпаторії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

59-річний житель Сімферопольського району, який керував машиною "Лада", за поки невідомих причин виїхав на "зустрічку", де врізався в "Богдан". Автобус виїхав за межі проїжджої частини і врізався в огорожу зупинки.

Водій легковика загинув на місці аварії, троє пасажирів автобуса - чоловік і дві жінки - отримали травми різного ступеня тяжкості.

