Легковик влетів в автобус у Криму: одна людина загинула, 3 поранені
10:29, 17 травня 2012Крым
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Аварія біля Євпаторії
Одна людина загинула, ще троє отримали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса неподалік від Євпаторії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
59-річний житель Сімферопольського району, який керував машиною "Лада", за поки невідомих причин виїхав на "зустрічку", де врізався в "Богдан". Автобус виїхав за межі проїжджої частини і врізався в огорожу зупинки.
Водій легковика загинув на місці аварії, троє пасажирів автобуса - чоловік і дві жінки - отримали травми різного ступеня тяжкості.
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