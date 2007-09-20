Прокуратура порушила справу за фактом шахрайства із землею на ПБК

Сімферополь. 20 вересня. УНІАН. Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом шахрайства із землею на Південному березі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, підозрювані намагалися «заробити» на оформленні земельної ділянки в селищі Привітне (Алушта).

Обвинувачені надавали посередницькі послуги комерційній фірмі з оформлення оренди південнобережної землі. «Вартість цієї роботи, мабуть, не дуже задовольняла посередників, і вони запитали у комерсантів 20 тисяч доларів для вирішення питання через суд, - повідомили в прес-службі прокуратури. - Гроші потрібні нібито для того, щоб «переконати» суддів прийняти ухвалу, що змусить місцеву владу виділити землю підприємству».

Прокуратурою Ялти виявлено факт шахрайства із земельними ресурсами, порушено кримінальну справу. Слідство з`ясовує всі обставини злочину, повідомили в прокуратурі.