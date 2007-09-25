У Партії регіонів закликають виборців брати гроші за паспортні дані
...але голосувати за тих, кому віддають перевагу
Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Керівник Кримського виборчого штабу Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК закликає українців брати гроші, які їм пропонують деякі політичні сили в обмін на паспортні дані, але, прийшовши на виборчі дільниці 30 вересня, голосувати за ту силу, якій насправді віддаєш перевагу.
Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі О.БОЯРЧУК заявив, що, зокрема, виборців намагається підкупити Блок Литвина: в обмін на копію паспорта людям пропонують по 100 гривень. Причому, відзначає О.БОЯРЧУК, подібна роздача грошей відбувається «в масштабах не тільки всього Криму, але й по Україні в цілому». За його словами, практично в кожному районі зафіксовано такі факти, причому зафіксовані вони не «регіоналами», а співробітниками міліції.
Керівник кримського штабу ПР зазначив, що ”здача” паспортних даних і отримання 100 грн. не є приводом голосувати за ту силу, яка роздає гроші. «Тиску ніякого бути не може: зайшовши за ширму виборчої дільниці, людина сама вирішує, кому віддати свій голос, - сказав О.БОЯРЧУК. - Якщо вам дають гроші, то я вважаю, що ці гроші потрібно брати, говорити своїм рідним, своїм родичам, щоб вони шикувалися в чергу і брали гроші, але, прийшовши на виборчу дільницю, щоб голосували за ту політичну силу, якій реально віддають перевагу».
Як повідомляв УНІАН, раніше «Блок Литвина» в підкупі виборців звинуватив член Компартії України, голова Постійної комісії кримського парламенту з рекреаційного, санаторно-курортного комплексу і туризму В’ячеслав ЗАХАРОВ. За його словами, ініціативні групи Блоку Литвина пропонують жителям Криму за 100 гривень продати свій голос.
Разом з тим, в коментарі УНІАН кримський лідер Народної партії (яка входить в Блок Литвина) Анатолій КОРНІЙЧУК назвав «маячнею божевільного» заяви В.ЗАХАРОВА. За словами А.КОРНІЙЧУКА, депутат-комуніст повинен надати якісь докази озвучених ним звинувачень на адресу Блока Литвина. «Він повинен надати якісь дані, - відзначив лідер Народної партії в Криму. - А так це маячня божевільного. Чому я повинен його коментувати?!».