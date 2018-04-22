Зіпсовані бигборди і «мертві» в списках

Крим - в лідерах за кількістю встановлених порушень виборчого законодавства.

Так у серпні на півострові пройшла справжня війна з політичною рекламою на бігбордах – особливо дісталось «жіночим» та «помаранчевим» бігбордам. Знайти щит з зображенням Тимошенко, Вітренко та Ющенко і без слідів фарби практично неможливо.

«В районі Феодосії і Ялти дуже велика кількість щитів, бігбордів, наочної агітації, встановлених у відповідності до законодавства, але зіпсованих, мабуть, політичними противниками», - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Суслов.

Але зіпсовані бигборди – "краплина в морі".

Однією за найпоширеніших проблем на виборах не тільки Крима, а й Украинї в цілому є неточності у списках виборців. Ревізори знайшли велику кількість помилок у списках: «двійники» і «маклауди», діти та «мертві душі». В той же час у списках в деяких регіонах півострова не має тих, кому у 2006-2007 роках виповнилось 18 років. Можливо, це - технічні помилки? Комітет виборців України думає інакше. «Фамілія на російській, внизу – на українській, хоча це одна і та ж сама людина. Складається враження, що це був якійсь задум - не зауважити такі правопорушення», - кажуть відносно «двійників» у списках севастопольські представники КВУ.

Кому потрібні ці фальсіфікації? Бютівці кивають на «регіоналів», ПР – на БЮТ.

До списків по Криму включено 19 тисяч «двійників» і більше 20 тисяч «довгожителів» - всього до списків включено зайвих майже 40 тисяч осіб – тобто об`єм фальсифікацій становить близько 5% від тих, хто зазвичай бере участь у виборах в Автономній Республіці Крим. Днями про це розповів лідер кримського БЮТ, депутат Верховної Ради України 5-го скликання Андрій Сенченко. Він заявив, що фальсифікувати вибори в Автономній Республіці Крим збирається «партія влади» - тобто представники Партії регіонів. «Очевидно, що в Криму ця фальсифікація робиться тими людьми, яким належить влада в країні», - сказав А.Сенченко. За його словами, у кримських «регіоналів» почалася «істерика», тому що їхній рейтинг у Криму, за даними «бютівців», упав до 37%. Тому, вважає лідер кримського БЮТ, Партія регіонів прагне шляхом фальсифікації виборів «намалювати» собі рейтинг вище.

У зв`язку з підготовкою в АРК масових фальсифікацій результатів виборів кримський БЮТ звернувся до прокуратури АРК, Головного управління СБУ в Криму, а також до всіх окружкомів. Офіційної відповіді поки що не має...

Але керівник Кримського штабу Партії регіонів, перший заступник лідера кримських «регіоналів» Олексій Боярчук відкидає звинувачення Блоку Юлії Тимошенко. За його словами, «регіонали» в Криму користуються підтримкою у місцевого населення, тому Партії регіонів «не потрібні ніякі фальсифікації» «Ми себе вважаємо явними лідерами, особливо це стосується Криму. Нам не потрібні ніякі фальсифікації - нам потрібні чесні, законно проведені вибори», - сказав О.Боярчук (тим часом у місцевих експертів інша думка – рейтинг ПР у Криму упав).

За словами керівника Кримського штабу Партії регіонів, «регіонали» так само, як і БЮТівці, борються з «двійниками» в списках виборців. «Ми теж боремося з двійниками, і у нас приблизно така ж інформація (про помилки в списках виборців). Або це халатність людей, які складають списки, або все ж таки хтось блефує. Нам-то це навіщо? Ми і так тут візьмемо той відсоток, який ми собі ставимо», - зазначив він. «Тому нам у жодному разі не можна ставити під сумнів результати виборів. Нам краще не набрати 1-2%, але щоб вибори відбулися законно і чесно. А ось решта політичних сил боротиметься за кожні півпроцента», - додав О.Боярчук. Представник Партії регіонів також заявив, що «регіонали» впевнені: БЮТ у Криму набере «незначний відсоток» голосів виборців, тому заява А.Сенченка «зроблена на випередження», мовляв, «на злодії шапка горить».

ПР висловлює також побоювання щодо можливого саботажу в день голосування з боку членів дільничних виборчих комісій. «Найголовніше, щоб вибори відбулися, щоб не було бойкоту і саботажу виборів з боку тих політичних сил, які в Криму є явними аутсайдерами», - наголосив керівник Кримського штабу Партії регіонів...

ПР підспівують місцеві комуністи – вони також говорять, що вибори будуть сфальсіфіковані. Ясна справа – помаранчевими, запевняють в КПУ.

Тим часом в автономії ще одна передвиборча «фішка». Якісь хлопці та дівчата, представляючись активістами Блоку Литвина, намагаються підкуповувати виборців. В обмін на копію паспорта людям пропонують по 100 грн. Але самі «литвиновці» кажуть, що не мають до цого відношення. «У нас є фотографії, в яких конвертах роздавалися гроші, які купюри, які люди їх роздавали, і від яких партій вони представлені в блоках. Ми всі ці питання вирішуватимемо в суді. Вся інформація пішла в центральний штаб, який найближчим часом подасть матеріали до суду», - заявив керівник Кримського штабу Блоку Литвина Анатолій Корнійчук...

Отже, як бачите, на виборах у Криму всі порушення у наявності, чим все це закінчиться – побачим 30 вересня. Недовго залишилося...