Янукович чекає Путіна в Криму

Президент України Віктор Янукович перебуває у Криму в "робочій відпустці", у графіку глави держави - низка зустрічей та переговорів, повідомила його прес-служба.

Зокрема, 12 липня під головуванням Януковича та президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії.

Крім цього, протягом "робочої відпустки" президент має намір відвідати з поїздками низку регіонів України.